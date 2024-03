Roma | “Se rivuoi il cellulare | dammi 50 euro” | due arresti per estorsione in concorso

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 6 marzo 2024), 6 marzo 2024-I Carabinieri della Stazione diPiazza Bologna hanno arrestato due cittadini ucraini, 34 anni lui e 55 anni lei, poiché gravemente indiziati diin. Nello specifico, la scorsa sera, una donna si è presentata con la figlia minore presso la Stazione dei Carabinieri diPiazza Bologna, e ha denunciato il furto delsubito dalla figlia, denunciando inoltre che nella stessa giornata provando a telefonare sul numero in uso alla figlia, aveva risposto un interlocutore che le aveva richiesto 50per la restituzione del telefono e nell’occasione era stato indicato anche il luogo per effettuare lo scambio. Ragion per cui, i Carabinieri una volta acquista la denuncia della vittima, hanno subito predisposto un servizio ...