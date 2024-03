(Di mercoledì 6 marzo 2024)nel primo pomeriggio all’Appio, dove due uomini hannoto un. pistola – ilcorrieredellacitta.com Una pistola puntata al volto per estorcere denaro: “Dacci i soldi”. Due uomini ieri pomeriggio, martedì 5 marzo, si sono parati dinnanzi al dipendente di un distributore di benzina all’altezza di Villa Fiorelli a, costretto a cedereai malviventi, pena la vita. Coperti in volto e a bordo di uno scooter, gli hanno intimato subito di cedergli l’ammontare della giornata, costringendolo con l’arma puntata.al distributore di benzina: “Dacci i soldi” Laè avvenuta nel primo pomeriggio, verso le ore 17, a un distributore di benzina in piazza Castroreale, tra Lodi e il parco di ...

Roma , 2 marzo 2024 – rapina in gioielleria , poi la fuga : questa mattina a Roma due uomini armati hanno fatto irruzione in una gioielleria di viale Eritrea, ... (ilfaroonline)

Sonia Bruganelli , ex moglie di Paolo Bonolis, rapinata a Roma in via della Farnesina ; mentre era alla guida della sua automobile, infatti, le hanno strappato ... (metropolitanmagazine)

Non era un Rolex! Ecco quale orologio è stato rubato a Sonia Bruganelli e il suo valore esorbitante: Sonia Bruganelli ha parlato con ‘Chi’ dopo il furto in auto dell’orologio, che non è un Rolex come inizialmente ipotizzato.msn

Ragazzini minacciati a scopo di rapina nei pressi delle scuole: denunciato un 15enne: I fatti riguardano due tentativi di rapina commessi nelle ultime settimane nel capoluogo parmigiano, entrambe commesse con modalità simili, in prossimità di alcuni istituti scolastici che hanno destat ...parma.repubblica

Roma, rapina a mano armata al benzinaio: banditi in fuga con l’incasso: rapina a mano armata all’Appio, dove due uomini hanno assalito un benzinaio per farsi dare l'incasso di giornata.ilcorrieredellacitta