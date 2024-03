Roma | la gelateria che ti offre il gelato gratis se ti presenti esattamente a questo orario

(Di mercoledì 6 marzo 2024), che ne direste di un buone per giunta? Non è uno scherzo (mai vi illuderemmo in fatto di golosità): basta andare al posto giusto, daD’Essai da Geppy Sferra a, nel giorno giusto e all’ora giusta.sabato pomeriggio Geppy Sferra non smette mai di stupire. Dopo aver aperto le porte dei suoi laboratori ai piccoli studenti delle scuole, conquista residenti e turisti con un’offerta ghiottissima. LEGGI ANCHE: — Ac’è la pasticceria senza zuccheri, ideale per chi è a dieta >> L’iniziativa va avanti ormai da diversi anni: ogni sabato pomeriggio, chi si presenta alle 18.00 nelle sue due gelaterie può gustare un ottimo, senza spendere ...

Ostia, chiude il bar dei vip: meta di Pasolini e Monicelli. Pioniere del gelato, poi la crisi già 3 anni fa e ora la messa in vendita: Fine di una epopea. Della Ostia che voleva essere bella e internazionale come ci si aspetterebbe da una qualsiasi località di riviera e che, invece, finisce per soccombere al marchio ...ilmessaggero

Per quale motivo viene sete dopo aver mangiato il gelato La spiegazione: Con l'arrivo della bella stagione in tanti si concedono la libertà di gustare un buon gelato. Ma come mai dopo si ha seteilcorrieredellacitta

Chiude lo storico bar Sisto a Ostia: ai suoi tavoli da Fellini a Muhammed Alì: Il bar Sisto di Ostia è in vendita. La famiglia Ciotoli ha affidato lo storico locale ad una nota agenzia immobiliare: prezzo top secret ...affaritaliani