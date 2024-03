Roma | la centenaria che trova i ladri dentro casa e li mette in fuga

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L.B., 100 anni compiuti da pochi mesi, si èta di fronte dueinsua in via Makallé nel quartiere africano. Sono entrati dalla finestra. Ma è stata lucida e risoluta: «Andate subito fuori damia», ha detto. E loro sono fuggiti dalla porta. Senza portare via nulla. Il portiere ha ricevuto un pugno dal secondo ladro dopo aver tentato di fermare il primo ma il colpo non è riuscito, racconta oggi Il Messaggero. Sul posto la polizia del commissariato Vescovio. Tutto è iniziato alle 19 del 4 marzo. «Mi hanno tirato per un braccio bloccandomi», ha raccontato lei. Poi hanno tentato di fuggire. E si sonoti davanti il portiere. «Ho visto il primo ladro scappare, erola guardiola, proprio davanti alla porta d’ingresso della signora. Questo mi ha insospettito e ...