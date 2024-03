Roma | in arrivo 4 mila tifosi del Brighton

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 6 marzo 2024) CRONACA DI– Scatta il piano sicurezza ain occasione della partita valevole per l’andata degli ottavi di finale dell’Europa League tra i giallorossi e il. L’incontro e’ in programma domani alle ore 18:45 allo stadio Olimpico. Sono circa 4attesi della squadra inglese nella Capitale. Per consentire l’afflusso e il deflusso in sicurezza la Questura dischierera’ mille agenti, mentre il traffico subira’ alcune variazioni. Saranno predisposti inoltre servizi preventivi nella Capitale e, in particolare, nell’area dello stadio. Saranno quindi attenzionati i pub e i luoghi sensibili del centro. Per l’occasione, inoltre, e’ previsto il consueto piano trasporti con divieti per la sosta, gia’ molte ore prima della partita, nelle strade a ridosso ...