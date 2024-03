Roma | improvvisa bomba d’acqua e grandine VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Pubblicato il 6 Marzo, 2024mente, cogliendo i cittadini alla sprovvista. Unadi è abbattuta sul centro diperché la giornata fino a poco prima era stata caratterizzata dal bel tempo, da uno splendido sole che nulla faceva presagire quel che è poi accaduto. Poco prima delle 11 non soltanto pioggia battente. Sulla Capitale anche grossi chicchi diche hanno imbiancato in pochi minuti le strade, cogliendo di sorpresa tutti ini, oltre che gli esperti di meteo. Secondo le previsioni del tempo il nuovo ciclone porta maltempo al Nord, anche con, temporali e graupel per poi raggiungere Toscana, Umbria e Marche. Lain Marzo ...