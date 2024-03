Roma | il caso delle ragazze punte in discoteca mentre ballavano Il titolare di Opus Club | «Ho dato i video alla polizia»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Non si capacita Andrea Barberis, ildelladiviolenze avvenute nel suo locale. Nei giorni scorsi, duedi 21 e 23 anni sono state aggredite con un oggetto appuntito. Laaveva appena riaperto dopo otto giorni di chiusura forzata disposti dal Questore per via dei numerosi episodi di violenza. Non è ancora stato chiarito di che tipo di oggetto si trattasse: se un coltello o se potrebbe trattarsi di undi Needle spiking, il fenomenopunture a tradimento che la scorsa estate avevanormato Francia e Spagna. Ildell’oggi ...