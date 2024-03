Roma | due giovanissimi accoltellati dopo lite per partita calcetto al Pigneto

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 6 marzo 2024) CRONACA DI– Coltellate tra ragazzi, ieri sera a seguito di unala partitella di. Il primo ferimento e’ avvenuto in via delnei pressi di un campo didove un giovane di 18 anni appena compiuti, e’ stato ferito da alcuni fendenti e trasportato in ospedale al Vannini dove i medici gli hanno riscontrato ferite guaribili in 10 giorni. Per questa aggressione sono intervenuti i carabinieri. La polizia, invece, alle 21 circa, e’ intervenuta in via Tuscolana dove, invece, un 17enne, pare sia l’autore dell’aggressione al, e’ stato a sua volta aggredito e accoltellato da un gruppo di giovani che si sono poi dileguati. Il minorenne e’ stato portato al San Giovanni. Una vicenda ancora da chiarire.