Roma Brighton | recupero giallorosso last minute | si è allenato

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Si avvicina l’inizio della gara tra, valida per gli ottavi di Europa League. De Rossi recupera un elemento Daniele De Rossi può sorridere. Alla vigilia della gara contro il, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, larecupera Rick Karsdorp. Se Kristensen ne avrà ancora per un mese, dunque dovrebbero poter tornare per il derby con la Lazio, il terzino olandese ex Feyenoord è prossimo al rientro tra i convocati. Karsdorp infatti oggi si èregolarmente con i compagni.

