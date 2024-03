Roma-Brighton | probabili formazioni | orario e dove vedere la partita

(Di mercoledì 6 marzo 2024)6 marzo 2024 - Dopo essere sopravvissuta al thriller dei calci di rigore contro il Feyenoord, per laè il momento di tornare a mettere il miglior vestito per tornare a ballare anche in campo internazionale. Nella giornata di domani, giovedì 7 marzo i giallorossi ospiteranno ilper il primo episodio degli ottavi di finale di questa stagione di Europa League, in quello che molti hanno additato come il big match di questo turno della competizione. Calcio d'inizio fissato alle 18:45. L'arrivo di De Rossi è stato un vero e proprio toccasana per questa squadra. I giallorossi hanno giovato enormemente dal ritorno all'Olimpico dell'ex capitano e ora sembrano prossimi a spiccare il volo. Il Campione del Mondo del 2006 è riuscito a dare al gruppo nuova convinzione nei propri mezzi, serenità e soprattutto continuità di ...

Roberto De Zerbi compensation figure revealed amid widespread interest: Brighton & Hove Albion would demand a hefty compensation figure in order to release in-demand head coach Roberto De Zerbi from his contract. He has been linked with Chelsea, Liverpool, Man Utd, ...msn

Joao Pedro, Lewis Dunk, Kaoru Mitoma: Brighton's Europa League injury updates and expected return dates ahead of Roma: Brighton and Hove Albion head coach Roberto De Zerbi has a number of injury concerns ahead of their Europa League round of 16 first leg clash at Roma this Thursday.sussexexpress.co.uk

Roma, Lukaku a 300 all’ora: protagonista contro il Brighton: Nell'ultimo weekend abbiamo assistito a sprazzi del vero Lukaku. Un gol e un assist siglati del centravanti belga nella vittoria della Roma contro il Monza, ...footballnews24