Roma-Brighton | Mancini | “De Rossi ha portato serenità Il pubblico arma in più | ma in campo andiamo noi”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 6 marzo 2024) “Daniele hafreschezza, idee nuove e noi calciatori cerchiamo di capire quello che ci chiede. Mi sembra che ci stiamo riuscendo anche se non abbiamo fatto ancora nulla, però ci haad avere un cambiamento in tante cose. La cosa più importante che ha, secondo me, è stata la: quella mancava, non per colpa di Mourinho ma per via dei risultati che non arrivavano. Deha lavorato inizialmente sulla testa di tutti noi e da lì siamo partiti”. Sono queste le parole di Gianluca, alla vigilia della sfida di Europa League contro il, valida per gli ottavi di finale, a proposito di Daniele De. Il difensore giallorosso ha poi proseguito parlando dell’importanza del: “Come diciamo ...