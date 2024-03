Roma-Brighton | De Rossi | “Ammiro De Zerbi | sarà una gara dura”

(Di mercoledì 6 marzo 2024) (Adnkronos) – “Ho una buon rapporto con De, gli ho sempre detto cheil suo lavoro, il gioco che crea, già al Benevento, al Palermo. A volte fuori dallo spogliatoio parlavamo del suo presente e del mio futuro”. Così l’allenatore della, Daniele De, alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il, allenato da Roberto De. “Lomolto, è brillante. Ha dei buoni giocatori, sono giovani e di talento. Li rispettiamo molto,una bella”, ha aggiunto il tecnico giallorosso sottolineando: “Per qualsiasi calciatore venire a giocare all’Olimpico è bello, anche per gli stranieri, ma anche loro sono abituati a giocare in grandi stadi, in Premier League c’è sempre una ...

Roma-Brighton: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario: Due grandi amici, due filosofie di calcio e ora avversari in Roma-Brighton. Il sorteggio di Europa League non è stato benevolo per Daniele De Rossi che ha incontrato dall'altra ...ilmessaggero

De Rossi: «Inaccettabile che la Roma non sia in Champions. Calciatori da quarto posto»: Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro il Brighton: «Ho fatto una battuta dicendo che l’ultima partita che abbiamo giocato con la Roma ero in campo. Sembrano passati ...ilgazzettino

Brighton, il club inglese fissa il prezzo di De Zerbi: la clausola di rescissione è di 14 mln: chiunque vorrà De Zerbi dovrà pagare la clausola di rescissione da 14 milioni di euro, visto che il Brighton non ha alcuna intenzione di fare sconti.gonfialarete