Roma | Atac “porta la violenza sulle donne al capolinea”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 6 marzo 2024), 6 marzo 2024 – Dalla prossima settimana,Capitale edlanceranno l’iniziativa “Portiamo laal” a sostegno della lotta contro la. “L’iniziativa di, per sensibilizzare e promuovere il numero antie stalking è un altro tassello della fondamentale politica di prevenzione e contrasto all’odioso fenomeno dellafisica e psicologicaCapitale è e sarà sempre in prima linea per la lotta contro lacon progetti e iniziative per garantire protezione, offrire accoglienza, creare percorsi di inserimento ...