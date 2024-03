Rocco Siffredi ricorda suo fratello scomparso quando aveva 12 anni

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Oggi è uscita su Netflix la serie con Alessandro Borghi ispirata alla vita die proprio l’idolo dell’hard, fra le pagine del Corriere della Sera, hato suoClaudio, morto nel 1971 a soli 12. “Claudio era epilettico e morì soffocato nel sonno per una crisi. Ero all’ultimo anno dell’asilo,un giorno venni prelevato da una signora che non conoscevo, mi portò a casa e sentii gridare. Era mia madre. Mi ricordo mio padre che arrivò con la vespetta e il cappellino da cantoniere, guardò in alto verso il balcone con uno sguardo che non ho mai dimenticato:capito subito. Dall’età di seiho vissuto con una mamma impazzita dal dolore.mi rompeva la roba addosso, pensavo che da qualche ...