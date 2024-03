Rocchi richiama gli arbitri | domani riunione! Curiosità Ayroldi

(Di mercoledì 6 marzo 2024)a Romastraordinaria indetta daper riunire gli. Ci saranno pure Gravina, Pacifici presidente dell’AIA, Var e assistenti. Organizzata lunedì pomeriggio, ovvero prima di Inter-Genoa diretta da. URGENZA ?a Roma presso l’hotel Parco dei Principi e saranno presenti, oltre a Gianluca, designatore dell’AIA, anche il presidente dell’AIA Pacifici, il Presidente Federale Gravina,, Var e assistenti della CAN. L’ordine del giorno è uno: da capire se la squadra arbitrale sia tutta compatta o meno nei confronti del designatore arbitrale. Esiste una: ossia questa, inizialmente non prevista, è stata organizzata lunedì ...

Gianluca Rocchi , designatore degli arbitri in Serie A, ha parlato a Dazn a Open Var e ha spiegato l’episodio del gol di Acerbi in Roma-Inter Gianluca Rocchi , ... (calcionews24)

Rassegna Stampa del 6 Marzo, Ayroldi fermato e Rocchi “senza parole”. Genoa verso 100 milioni di ricavi: Le tematiche arbitrali tengono banco anche a due giorni da Inter-Genoa e viene descritto un Rocchi "senza parole" ...buoncalcioatutti

Focolari: "Situazioni arbitri in Italia Rocchi mette la faccia solo per dire sciocchezze. In Inter-Genoa abbiamo visto una farsa!": In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Furio Focolari, giornalista: "Per le italiane la speranza è l'ultima a morire, ma per la Lazio non vedo molti spiragli con ...msn

Arbitro Ayroldi fermato: l’errore sul rigore in Inter-Genoa porta allo stop: Tre errori in tre giorni: la 27esima giornata di serie A è stata la peggiore di questa stagione per gli arbitri ...corriere