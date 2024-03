Robinho verso l’arresto in Brasile | l’ex Milan condannato a 9 anni per violenza sessuale in Italia

Fiorentina, arthur assente nella rifinitura in vista della conference: Difficilmente la Fiorentina potrà schierare Arthur in occasione del match di Conference League contro il Maccabi Haifa. Il calciatore brasiliano ...sportmediaset.mediaset

Brasile, Robinho verso l'arresto in patria per il caso di stupro: L'ex Milan è stato condannato in via definitiva nel 2022, secondo i media locali il 20 marzo la sentenza potrebbe essere omologata dalla ...sportmediaset.mediaset

Calcio: Corte Suprema del Brasile, decisione su Robinho il 20/3: è libero nel suo Paese che - come da prassi diplomatica - non concede l'estradizione di cittadini brasiliani verso altri Paesi. Qualora il tribunale brasiliano non dovesse esprimersi a favore ...ansa