Robinho rischia l’arresto | la conferma dalla stampa brasiliana

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Continuano i guai personali per Robson de Sousa, detto. L’ex calciatore di Milan e Nazionalepotrebbe essere interessato da un ordine di arresto emesso il prossimo 20 marzo. E’ la data fissata dal Supremo tribunale di giustizia (Stj, equivalente alla Cassazione). L’ex calciatore è stato condannato in via definitiva in Italia per lo stupro di gruppo di una donna avvenuto nel 2013 ed è al momento a piede libero nel suo Paese, che da prassi diplomatica non concede l’estradizione dei suoi connazionali.