Rizzo | il fustigatore della casta | se la prende con i prefetti ma si dimentica della sorella viceprefetto

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Su L’Espresso del 1° marzo Sergiofirma un lungo articolo nel quale, incasellando meticolosamente date ed eventi, rifila più di una stilettata aiche, a suo dire, senza la guida di un “politico” avrebbero la tendenza imboccare scorciatoie non sempre compatibili con la dialettica democratica. Ma facendo le pulci al noto “” – dichiarando subito che nella definizione ci siamo fatti aiutare dal titolo di un articolo uscito nel luglio 2013 su un noto quotidiano – un piccolo dubbio ci sovviene. Potrebbe mai la spruzzatina di livore, che ammanta di un retrogusto rancoroso l’intero pezzo, trovare giustificazione nella morale tramandata da una delle più conosciute favole di Esopo? In altre parole, possibile che il grappolo d’uva sia acerbo perché non si è ...