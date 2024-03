Ritrovata un Ferrari rubata al Gran Premio di San Marino del 1995

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Un ritrovamento incredibile e totalmente inaspettato a distanza di quasi 30 anni dallo storico furto delNela guidare laerano Gerhard Berger, storico campione austriaco e vincitore in carriera di 10Premi, e il francese Jean Alesi. Una coppia da urlo che il 30 aprile di quell’anno riuscirono nell’intento di salire entrambi sul podio, piazzandosi rispettivamente terzo e primo, separati da un certo Michael Schumacher che, invece, si dovette accontentare del secondo posto. Un motivo di gioia che, però, durò solo pochissimo tempo. Nei giorni, infatti, che seguirono questo splendido risultato, a lasciare tutti spiazzati e senza parole fu una notizia tanto assurda, quanto grave: le loro macchine erano sparite. Berger a guida della(Ansa Foto) – Notizie.comImmediatamente i ...

