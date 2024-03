RISULTATI | SIW Giorno del Giudizio 2024 Parte 1

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Idella primadidel, andato in scena al Teatro Cartiere Carrara di Firenze e visibile sul Canale Youtube della federazione: Triple Treat MatchPicchio batte Francesco Akira e Leon Chiro Career Vs Hair Match No DQ Match (for G.M)Stryke Hellwig (Hair) batte Paolo Cellammare (Career) w/Caesar, Stryke diventa Nuovo G.M SIW Superior Tag Team TitleBBB (Mirko Mori & Nico Inverardi) (c) battono Adriano & Ema Corsi e mantengono i Titoli Steel Cage Match for SIW Superior WILD TitleSwan batte Electra (c) e diventa Nuova Campionessa!!!