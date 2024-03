Risse | spaccio | movida Chiediamo interventi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024) "e prostituzione". È la situazione del Parco Trotter, polmone verde della zona di via Padova, descritta nella mozione che è stata approvata dal Consiglio di Municipio 2 lo scorso giovedì, con 8 voti favorevoli e 11 astenuti. A presentarla, i consiglieri di minoranza Salvatore Locanto (Forza Italia) e Bruno Romeo (Fratelli d’Italia). "Nel parco – si legge – si manifestano situazioni di grande degrado comee prostituzione nell’area verde denominata Trotterino". Quindi si invita la giunta e i Consigli municipale e comunale "a intervenire, attivandosi presso gli organi competenti per aumentare i controlli da parte delle forze dell’ordine". La stessa sera ha preso la parola in Consiglio Anacleto Camarda, presidente del Comitato Pasteur, che ha puntato i riflettori su via Dei Transiti e via ...