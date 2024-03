Rissa e coltellate a Roma | 17enne accusato di tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Denunciato dalla polizia perunche, nel tardo pomeriggio di oggi, ha accoltellato un 18enne peruviano nel corso di unaavvenuta in zona Pigneto, a. Sequestrata l’arma dell’aggressione. Poco dopo, alle 21.30, ilè stato aggredito in strada su via Tuscolana e ferito ada quattro persone. Il minorenne è stato soccorso all’ospedale San Giovanni...