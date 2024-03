Rintracciato e arrestato dopo un mese di ricerche | deve scontare quasi 5 anni di carcere

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La Polizia di Stato di Arezzo ha concluso con successo un’intensa ricerca che ha portato all’arresto di un individuo gravato da un ordine di carcerazione per l’esecuzione di una pena detentiva di 4e 9 mesi, oltre a una multa di euro 4.388. L’operazione è stata condotta nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio. Nella serata scorsa, gli agenti della squadra Volanti, sotto la guida del Vice Questore Gallorini Marco, hanno fermato un’autovettura sospetta in transito a San Leo. Durante il controllo, è emerso che il passeggero presentava numerosi precedenti di polizia, soprattutto legati alla violazione della normativa sugli stupefacenti. Sospettando ulteriormente a causa del nervosismo e dell’insofferenza del soggetto, gli agenti hanno proceduto a controlli più approfonditi. Questi hanno portato al rinvenimento di 4 involucri in cellophane ...