Rimozioni delle erbe infestanti | la gestione torna ad Ama

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Roma, 5 marzo 2024 – Le operazioni di rimozionelungo le strade di Roma torneranno inall’Ama. La Giunta capitolina ha infatti deliberato le linee guida per l’affidamento in house del servizio strumentale di diserbo stradale alla municipalizzata e per la redazione del conseguente Contratto di Servizio dedicato. Il provvedimento verrà poi sottoposto al voto dell’Assemblea capitolina come da regolamento. Per far fronte alle difficoltà nell’espletamentoattività di diserbo provocate dall’inefficiente sistema ereditato dalla precedente Amministrazione, proprio ad Ama era già stato riaffidato in via temporanea il servizio nell’agosto scorso. Il nuovo contratto di servizio disciplinerà l’estirpazione e l’asporto...