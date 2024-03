Rimini | l’Under 15 vince e resta in vetta

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Vittoria connte per15 Eccellenza Ibr, cheal comando della graduatoria grazie all’80-51 nei confronti della Sg Fortitudo, peraltro quarta in classifica e squadra di ottima caratura. La gara vede i biancorossi sempre al comando grazie alle iniziative di Ronci e Ruggeri (nella foto), ma fino all’intervallo il vantaggio non è ancora determinante (36-25). Ibr bene, ma ancora meglio di ritorno dagli spogliatoi, quando arriva il break che fa toccare il +18 (59-41 al 30’). In questi dieci minuti, con un ottimo Ciancarelli, aumenta l’intensità difensiva, recupera palloni e si lancia spesso in contropiede con Ronci. Nel quarto periodo i classe 2009 riminesi non si guardano indietro e hanno la capacità di allungare ancora fino a sfiorare il trentello di margine, chiudendo poi a partita sul +29. ...

