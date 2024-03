Rileggere Papa Wojtyla prima di mettere mano alla Costituzione

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Al direttore - Ieri su Repubblica Michela Marzano ha detto che la decisione del Parlamento francese di inserire nellail diritto all’aborto è una decisione storica, ma anche scontata dal momento che in Francia “ci sono temi su cui non si discute e non si polemizza: l’universalismo della République non cede sull’uguaglianza formale e sostanziale di tutte e di tutti”. Già. Peccato che sia proprio la decisione in questione a smentire clamorosamente il tanto decantato universalismo francese dal momento che dall’altro ieri in Francia c’è almeno una categoria di persone meno uguale delle altre: i bambini abortiti. I cui diritti evidentemente valgono meno, o forse per qualcuno non valgono affatto visto che l’algida dottrina che soggiace all’aborto neanche li considera esseri umani, vero? Il fatto però è che esseri umani lo sono, eccome. Tra l’altro, lo faceva ...