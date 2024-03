Riforme | Maiorino M5S | ‘noi per dialogo | ma a loro interessa solo elezione diretta del capo’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Noi vorremmo che su una riforma costituzionale di tale portata si instaurasse un, al momento non sembra ci sia, hanno bocciato persino uno dei nostri pochi emendamenti che voleva semplicemente andare ad inserire un rafforzamento all’articolo 49 sulle necessità che gli statuti dei partiti politici fossero trasparenti e andassero nella direzione della democrazia, ma al’del capo, che è una cosa che è antidemocratica”. Lo dice al termine dei lavori di questa mattina in Commissione Affari Costituzionali sul premierato, Alessandra, vicepresidente dei senatori del M5S e capogruppo in prima. L'articolo CalcioWeb.