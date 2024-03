(Di mercoledì 6 marzo 2024) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "L'atteggiamento dell'opposizione non è statoquello di un'opposizione che ha fatto, abbiamo presentato una serie di emendamenti nel merito, c'è stata un'illustrazione dei nostri emendamenti stando soltanto sul merito, quindi evitando l', proprio perun". Lo dice il senatore di Avs, Peppe De, al termine dei lavori sul ddl Casellati, in Commissione Affari Costituzionali del Senato. "E' chiaro che se questonon c'è e quindi a questo atteggiamento dell'opposizione si risponde sostanzialmente senza nemmeno interloquire, sarà poi inevitabile nel corso dei giorni che verranno fare altre scelte", conclude De

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "La proposta di governo all'amatriciana presentata dalla destra non ha nulla di salvabile, è una riforma sbagliata e va rispedita ...

Riforme: De Cristofaro (Avs), 'oggi evitato ostruzionismo per favorire dibattito': Lo dice il senatore di Avs, Peppe De Cristofaro, al termine dei lavori sul ddl Casellati, in Commissione Affari Costituzionali del Senato. "E' chiaro che se questo dibattito non c'è e quindi a questo ...

Terzo mandato: Schlein, 'Pd per proposta complessiva, emendamento salva Zaia invotabile': Roma, 05 mar. - (Adnkronos) - "Il Pd si è impegnato a fare una discussione su una riforma complessiva dell'ordinamento degli enti locali, e ci siamo impegnati a discutere la questione del numero dei m ...

Missione Mar Rosso, De Cristofaro (Avs): "La via militare è quella sbagliata": C'è quindi il rischio che una missione difensiva si trasformi in una missione offensiva" lo ha detto il senatore Giuseppe De Cristofaro, di Alleanza Verdi e Sinistra.

