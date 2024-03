Riforme | Balboni | ‘premierato in Aula prima di Pasqua? Vedremo | stiamo procedendo bene’**

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Il premierato indi? Non è una cosa che compete a me decidere, dipende da come riusciamo a procedere nei lavori in Commissione e poi dipenderà eventualmente dai capigruppo e dall’ufficio di presidenza”. Lo dice Alberto, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, dove si stanno votando gli articoli del ddl Casellati, al termine della seduta odierna dellaCommissione di Palazzo Madama dove è stato già votato in gran parte il primo dei 4 articoli che compongono il ddl Casellati. “Per l’art.1 uno c’erano pochi emendamenti, per il 2 e il 3 ce ne sono di più -sottolinea il senatore di Fdi- ., andiamo avanti serenamente”. “Come abbiamo lavorato oggi spero che sia l’imprinting che determinerà i nostri ...

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Il premierato in Aula prima di Pasqua? Non è una cosa che compete a me decidere, dipende da come riusciamo a procedere nei lavori ... (liberoquotidiano)

Riforme: Balboni, ‘confronto sul merito del premierato, Parlamento fa sua parte’: Roma, 6 mar. (Adnkronos) – In Commissione sul premierato oggi “è stato un bel dibattito, nel merito, costruttivo, sono molto soddisfatto di come è andato il dibattito, non sarà sfuggito che addirittur ...ilsannioquotidiano

Riforme: al via la maratona oratoria bipartisan, verso una terza via per il premierato: Roma, 27 feb. (Adnkronos) - Al via la maratona oratoria bipartisan 'Premierato: Non facciamolo 'strano'", promossa da Magna Carta, libertàeguale e ioCambio per individuare una terza via del modello ne ...lanuovasardegna

Riforme: domani maratona oratoria costituzionalisti e parlamentari: Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Domani, dalle ore 10 alle 13,30 si terrà a Roma, al Teatro Sala Umberto in via della Mercede, 50 la “Maratona oratoria, Premierato: non facciamolo ‘strano’, la terza via de ...lanuovasardegna