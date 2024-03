Rifiuti meccanici accatastati nel piazzale | denunciati i titolari di un' autofficina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Santo Stefano Magra, 6 marzo 2024 – I carabinieri forestali denuncianodi un’per deposito e gestione illecita di: elevate anche due sanzioni per un totale di oltre mille euro. I militari, dopo un'attività programmata nell’ambito della campagna 'controllo autodemolitori', hanno effettuato un sopralluogo in un’officina meccanica a Santo Stefano Magra, durante la quale hanno rilevato la presenza di numerosi(blocchi motore, marmitte e altro), componenti di carrozzeria, pneumatici usati, plastica ed oli esausti tutti stoccati sul suolo e sparsi suldell’azienda. In alcuni punti erano presenti contenitori colmi di parti usurate depositate in recipienti costruiti artigianalmente e privi di indicazioni sia sulla qualità del rifiuto ...