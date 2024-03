Ricoverato protesta per i pasti scadenti L’Asst | miglioreranno

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Davvero idel Santa Marta sono di qualità scadente? Sì, secondo la famiglia di un pazientein Riabilitazione cardiologica, che ha scritto all’Ufficio relazioni con il pubblico deldi Crema. Se da una parte viene elogiato il personale medico e infermieristico dell’ospedale per la competenza e la professionalità, dall’altra viene bocciata la qualità della refezione: i pazienti sono costretti a farsi portare il cibo da casa per ovviare a "piatti con pasta non cotta, minestroni fatti di acqua calda con qualche verdura, minestre di riso con tanta acqua e poco riso e quantità di primi e secondi scarse". Risponde il neo dg deldi Crema, Alessandro Cominelli: "Ringrazio l’utente, la sollecitazione è un ulteriore stimolo a proseguire il dialogo coi nostri fornitori. Il direttore esecutivo del ...

