Richiamo patatine in busta da supermercati e negozi | marca e lotto | “Rischio chimico”

(Di mercoledì 6 marzo 2024) “”.ritirate dal supermercato: l’annuncio del Ministero della Salute. Come spesso accade in fase di controllo, l’ente ha la possibilità di sospendere la vendita di alcuni prodotti che segnala come nocivi per la salute. In questo caso parliamo della amatissimein, quelle per l’aperitivo per intenderci. Per il Ministero della Salute la causa è un potenzialeche potrebbe compromettere la sicurezza dei consumatori. >> Roberta Bruzzone choc, la denuncia attorno alla strage di Altavilla Milicia Questi avvisi, pubblicati con un certo ritardo sul portale ufficiale dedicato alla sicurezza alimentare, riguardano specificamente tre tipi diprodotte sotto il marchio “La-La Chips“: “Chips ...

patatine Chips ritirate dal commercio per rischio chimico: l’allerta del Ministero della salute: Diversi lotti di patatine Chips in busta sono stati ritirati dal commercio per un possibile rischio chimico per i consumatori. Lo segnala in notevole ritardo il Ministero della salute pubblicando tre ...fanpage

patatine Chips ritirate dal commercio, il ministero della Salute: “Rischio chimico”: Diversi lotti di patatine Chips in busta sono stati ritirati dal commercio per un possibile rischio chimico per i consumatori. A segnalarlo (in ritardo) è ...thesocialpost

Hot Chip Challenge, l’Antitrust interrompe la pubblicità e la vendita della patatina più piccante al mondo diventata virale su TikTok: Il Richiamo ad una challenge, ossia ad una sfida ... al Ministero della Salute che aveva assegnato ai carabinieri del Nas il compito di indagare sulla patatina, che era venduta liberamente, anche a ...ilfattoquotidiano