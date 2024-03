Ricerca | al via il nuovo Bando Arisla | proposte fino al 26 marzo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Si è aperto ieri ilper il finanziamento di progetti disulla Sclerosi Laterale Amiotrofica promosso da FondazioneETS, ente non profit che dal 2009 supportascientifica d’eccellenza per individuare terapie efficaci contro questa gravissima malattia, che solo in Italia coinvolge circa 6mila persone. Quello del 2024 è il sedicesimocompetitivo emesso da, che ad oggi ha investito in16 milioni di euro, sostenuto 149tori distribuiti sul territorio nazionale e 105 progetti che hanno generato oltre 380 pubblicazioni scientifiche di altissimo valore. Apertoal 262024, ilprevede la selezione delle ...