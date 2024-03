Rete 4 | novità nel day time a partire dal 11 marzo

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Da lunedì 11, il daydi4 sarà ridisegnato. Ladi punta sarà l’esordio di “Mattino 4” alle 10.55, condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti. Federica Panicucci, dopo la conduzione in diretta su Canale 5 con Francesco Vecchi, proseguirà il suo lavoro in diretta su4, con questo nuovo programma prodotto da Videonews. “Mattino 4” offerirà un’altra finestra d’informazione di un’ora, dal lunedì al venerdì, in unatelevisiva sempre più orientata all’approfondimento giornalistico e al racconto in diretta dei principali eventi del giorno. In parallelo, il network reintroduce la serie turca Terra Amara dalle 19.40, permettendo ai fan di rivivere le avventure della protagonista Zuleyha sin dal primo episodio. Infine, la popolare serie ‘Tempesta d’amore‘ ...