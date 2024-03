Regionali | Rossi Pd a Notizie com | “In Piemonte | da Calenda servono i fatti”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 6 marzo 2024) “Quello che dice Carlopurtroppo si scontra con i. Perché pare che Azione invoglia appoggiare il candidato Alberto Cirio di centrodestra: ci vorrebbe una consequenzialità tra parole e”. L’accusa di incoerenza al leader di Azione arriva dal deputato Dem Andreae si riferisce alle sue dichiarazioni subito dopo le elezioniin Sardegna: “Abbiamo imparato la lezione”, commentando il risultato deludente ottenuto: “Correre da soli non èbile e non lo faremo più”. (Ansa Foto) –.comin Abruzzo appoggia Luciano D’Amico, ma sulnon è stata ancora presa una decisione. Negli ultimi giorni Osvaldo Napoli, presidente di Azione in, ...