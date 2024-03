Il centrodestra ha trovato l' accordo per le candidature delle Regionali in Basilicata , Piemonte ed Umbria : saranno riconfermati i governatori uscenti Bardi ... (ilgiornaleditalia)

Regionali, Bardi lancia l'hashtag #orgogliolucano: "Dare voce a Basilicata operosa": (Agenzia Vista) Roma, 06 marzo 2024 “È alla Basilicata operosa, quella che incarna i valori della laboriosità e della tenacia, che desidero dare voce nel mio prossimo mandato”. Così il presidente usce ...quotidiano

La Regione sostiene Maratea Capitale italiana della Cultura 2026: La Regione sostiene Maratea Capitale italiana della Cultura 2026. Un milione di euro alla città che risulterà vincitrice.ilmetapontino

Regionali Basilicata, Schlein e Conte trattano per un candidato unitario, ma l’accordo ancora non c’è: Mentre si avvicinano le elezioni Regionali in Abruzzo, nel centrosinistra si cerca l'accordo per una candidatura unitaria in Basilicata e in Piemonte ...fanpage