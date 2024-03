Regionali Abruzzo | Marsilio | “La Sardegna non peserà Ecco cosa mi ha fatto male”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Marcoin un’intervista a ‘Il Tempo’ si sbilancia sulle prossime elezionie ribadisce la volontà di confermare da governatore. E’ tempo di elezioni in. Domenica 10 marzo è previsto il voto per eleggere il nuovo governatore. Il centrodestra ha puntato tutto sue il presidente uscente in un’intervista a Il Tempo ribadisce che sul risultato nonil voto inlancia la sfida in vista delle prossime elezioni – Notizie.com – © AnsaIn piùsi sofferma anche sullapeggiore vissuta in questi lunghi mesi di campagna elettorale: “Le menzogne sul piano personale. Siamo arrivati alla demonizzazione dell’avversario, ad una macchina del fango attivata per prendere quei 20-30mila ...