Regina Margrethe di Danimarca | spende ogni giorno una cifra enorme

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ladi, ad 83 anni, ha abdicato qualche mese fa in favore del figlio, oggi re Frederik. La Sovrana emerita continua a svolgere ruoli di rilievo, ma adesso può dedicarsi ai suoi interessi personali. Ha potuto condurre una vita piuttosto agiata fin dalla giovane età. Viveva in castelli, indossava diamanti e poteva permettersilusso immaginabile. Come emerge dai report ufficiali, non ha mai dovuto preoccuparsi delle proprie finanze, ma il dato relativo alle spese giornaliere ha sorpreso l’opinione pubblica. Come ha rivelato Bunte, emerge dai dati ufficiali che ladiabbia speso delle cifre enormi per. Secondo alcuni la Sovrana ha voluto godersi al massimo il suo ultimo ...

Svolta storica nel regno di Danimarca , come annunciato a Capodanno, la regina lascia in favore del figlio Federico La sovrana 83enne, dopo 52 anni di regno, ... (cityrumors)

Re Harald di Norvegia in ospedale dopo rimpatrio dalla Malaysia: Il re Harald di Norvegia, 87 anni e rimpatriato ieri dalla Malaysia dopo aver contratto un'infezione, rimarrà ricoverato in ospedale almeno per tutta la settimana. Lo ha annunciato oggi il Palazzo rea ...ansa

Per la prima volta all'asta un quadro di Margherita II, la Regina pittrice della Danimarca: "La Regina è un'artista molto versatile ... Tra i lotti che saranno battuti figura anche una stampa del 1985 appartenente a Queen Margrethe dell'artista pop americano Andy Warhol per la quale si ...rainews

Pacemaker per re Harald di Norvegia prima del rimpatrio dalla Malesia: Ricoverato d’urgenza mentre si trovava all’estero per il suo compleanno, il più anziano sovrano d’Europa, 87 anni, tornerà in patria su un aereo-ospedale per evacuazioni ...corriere