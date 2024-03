Regali Festa della donna | oltre il 40% di sconto su prodotti beauty per tutte le età

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Lasi sta avvicinando: puoi sorprendere la tuapreferita - che sia la tua fidanzata, tua moglie, tua mamma, tua sorella o un'amica - con un regalo che le ricordi quanto è importante prendersi cura di sé. Che ne dici di una crema per laroutine o di un epilatore? Tra il catalogo Clarins e quello Braun c'è solo l'imbarazzoscelta.

(Adnkronos) - Milano, 28 febbraio 2024 - Quando l'obiettivo è quello di trovare un regalo originale, per stupire una persona cara e comunicare affetto in ... (liberoquotidiano)

Festa della Donna: 4 vicentini su 10 regaleranno fiori e mimose: Oltre il 40% dei vicentini festeggia l'8 marzo regalando fiori e mimose. Scopri i risultati dell'indagine Codiretti sulla Festa della Donna.vicenzareport

Festa della donna, Vasco Rossi scrive una canzone per l’8 marzo: Vasco ha regalato il brano "Libera e se mi va" a Denise Faro, artista classe 1988 che vive a Los Angeles e molto amica del Komandante ...donnamoderna

Per l'8 marzo 4 su 10 regalano fiori e mimose: Oltre quattro italiani su 10 (44%) regaleranno una mimosa o un fiore in occasione dell'8 marzo, con una netta maggioranza rispetto a quanti preferiranno dolci o cioccolatini (14%), mentre un 42% non d ...ansa