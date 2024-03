Red Bull | la Marca | “Jos Verstappen ha una relazione con la dipendente della scuderia che ha accusato Christian Horner”

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La faida interna alla Redsi arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo il weekend del Bahrain dove Jos– padre del campione del mondo Max – si è schierato contro il team principal Chris, affermando che “se non se ne va il team è destinato a esplodere“, la testata spagnola sportiva, riporta una indiscrezione destinata ad ampliare le fraetture all’interno del team. Josavrebbe unacon lache avevadi comportamenti inappropriati sul luogo di lavoro. Dunque, secondo le informazionitestata sarebbe stato Josa inviare – o far inviare – la mail con i contenuti incriminati contro ...

