Recensione Nothing Phone 2a | design e sostanza per un ottimo medio gamma

Continua il nostro viaggio alla scoperta dei nuovi prodotti di Nothing e dopo la Recensione dell’ ottimo smartwatch low cost CMF Watch Pro, proviamo oggi il ... (today)

Nothing Phone (2a), ecco il nuovo midrange molto ambizioso: Nothing ha annunciato ieri a Londra Phone (2a), il suo nuovo e attesissimo smartphone. Nato per fornire un’esperienza quotidiana ottimale, questo device vanta un ...ilmattino

Google Pixel 8 e 8 Pro, nuovi sconti! Eccoli al prezzo più basso di sempre: Oggi è il giorno ideale per acquistare un Google Pixel 8 o 8 Pro. Quasi tutti i colori, infatti, hanno un coupon da 50 o da 100 euro che rende il prezzo finale decisamente interessante.hwupgrade

Sconti Oral-B su Amazon fino al 46%: testine di ricambio, ma ci sono anche gli ottimi iO top di gamma!: Gli ottimi spazzolini elettrici Oral-B oggi sono in super offerta su Amazon! Abbiamo fatto una selezione dei modelli più interessanti, visto che ci sono margini per risparmiare davvero molto. Non manc ...smarthome.hwupgrade