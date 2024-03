Real Sociedad-PSG | beccato Giuntoli | colpo di scena | svelato il motivo

(Adnkronos) – Il Psg passa ai quarti di finale di Champions League dopo il successo per 2-1 in casa della Real Sociedad, dopo il 2-0 ottenuto a Parigi, ... (seriea24)

Il PSG elimina la Real Sociedad, Pioli: "Rimpianti Milan fuori dalla Champions per alcuni dettagli": Champions League, termina con un altra vittoria il doppio confronto con i francesi che approdano ai quarti di finale Oltre alla Lazio ad andare in campo è stato anche il Psg di Luis Enrique. La formaz ...informazione

Juventus, Giuntoli in missione di mercato in Spagna: 4 nomi nel mirino: La Juventus in crisi di risultati guarda al finale di stagione con un doppio obiettivo: centrare al più presto la qualificazione alla prossima Champions League.calciomercato

Juve, Giuntoli a san sebastian per visionare merino: Non solo Teun Koopmeiners per il centrocampo della Juventus che deve pensare al prossimo anno e per farlo avrebbe messo gli occhi su Mikel Merino.sportmediaset.mediaset