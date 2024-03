Real Madrid | guai per Ancelotti | chiesti 4 anni e 9 mesi di carcere

(Di mercoledì 6 marzo 2024), pessime notizie in arrivo per Carlo: il manager italiano potrebbe seriamente rischiare 4e 9diNon una bella notizia quella che arriva in casa del, soprattutto a poche ore da un match importantissimo di Champions League: i ‘Blancos’ affronteranno i tedeschi del Lipsia per il ritorno della massima competizione europea (andata 1-0 per gli spagnoli). Al centro delle polemiche ci è finito Carlo, allenatore dei madrileni. Quest’ultimo è alle prese con la giustizia spagnola. Secondo quanto riportato dalla Procura provinciale dipare che siano statiben 4e 9di reclusione per frode ...

La Procura provinciale di Madrid ha chiesto quattro anni e nove mesi di reclusione per Carlo Ancelotti per aver frodato l'erario pubblico per 1.062.079 euro ... (ilmessaggero)

Ancelotti «ha frodato il Fisco in Spagna»: chiesti 4 anni e 9 mesi per il tecnico del Real Madrid: La Procura provinciale di Madrid ha chiesto quattro anni e nove mesi di reclusione per Carlo Ancelotti per aver frodato l'erario pubblico per 1.062.079 euro negli anni fiscali 2014 (386.361 ...ilmattino

Frode fiscale, giustizia spagnola chiede 4 anni e 9 mesi per Ancelotti: La Procura spagnola chiede quattro anni e nove mesi di reclusione a Carlo Ancelotti per frode fiscale. Lo si legge in un comunicato stampa della procura della ...pupia.tv

Bufera su Ancelotti in Spagna: chiesti quasi cinque anni di carcere per il tecnico del Real: Il Real si prepara per affrontare la sfida degli ottavi di Champions League contro il Lipsia, ma a Madrid è esploso il 'caso Ancelotti'. La ...sport.tiscali