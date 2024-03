’Razzo’ spegne i motori?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Sabato a Kranjska Gora, in Slovenia, sarà l’ultimo giro sulla giostra del circo bianco per Giuliano Razzoli? Tutto lascia intendere di sì, anche se in proposito non arrivano conferme dall’entourage dell’atleta, né tanto meno dal "Razzo" stesso, appena tornato nella sua Razzolo dopo la sfortunata trasferta americana (due gare in cui è arrivato distantissimo dai primi a Palisades Tahoe, mentre ad Aspen ha inforcato nelle prime porte). Ma diversi sono i segnali che spingono in tal senso: a partire da un’annata che, nelle intenzioni dello slalomista reggiano, avrebbe dovuto essere una sorta di canto del cigno, magari nobilitata da un podio, e che invece è stata una costante "via Crucis" di salute (dapprima è stato tormentato da una fastidiosa influenza e poi, subito dopo, da una tremenda contusione alle verterbre lombo-sacrali che lo ha tenuto ai box diverse settimane) e poi in termini ...