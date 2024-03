Razziavano piscine e palestre e si giocavano il bottino al bingo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Hanno patteggiato la pena i due complici che avevano preso di mira le, lee i centri sportivi di Monza e Brianza. Uno entrava sottoscrivendo una lezione prova, poi faceva razzia negli armadietti degli spogliatoi ma in palestra poi non tornava più. Ilin contanti o prelevato ai bancomat – dalle indagini ammonterebbe a 3mila euro, frutto di oltre una decina di colpi in tutta la provincia – veniva poi giocato insieme all’altro compare, che faceva da palo, nelle saleo per fare shopping. I due, arrestati lo scorso ottobre, si sono ritrovati a processo per rispondere dei reati di furto aggravato e di utilizzo indebito degli strumenti di pagamento elettronici e hanno deciso di concordare le pene: il primo a 3 anni e 2 mesi e il secondo a 3 anni e 1 mese in continuazione con precedenti ...