Ravenna Possiamo fare male a chiunque

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Dopo 3 turni di stop per squalifica, Antonio Sabbatani è rientrato in squadra, meritandosi la maglia da titolare, domenica scorsa nel match contro la Victor San Marino: "Mi è dispiaciuto restare fuori. Il ritorno è stato bello; soprattutto rivivere l’emozione della partita, con una cornice di pubblico importante. Sportivi e tifosi se ne rendono conto e noi ne abbiamo bisogno, ora più che mai. Cercheremo diil nostro dovere con tranquillità e serietà". Vedere ilda fuori non è stato facile: "Ho sofferto molto stando fuori. Dalla tribuna non si riesce a dare il proprio contributo alla squadra e ai compagni per raggiungere l’obiettivo. Ovviamente per colpa mia, perché sono caduto nelle provocazioni, quando invece avrei dovuto essere più forte e lasciare perdere. Non mi aspettavo 3 giornate. La prendo come esperienza per crescere e ...