Rapinatore 72enne si difende | “Non sono stato io Ero latitante all’estero e avevo i capelli azzurri”

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Romano di Lombardia. Davanti ai giudici del Collegio si è definito “un reduce”, dati i 42 anni trascorsi in carcere. Angelo Moretti,residente ad Albino, giura che con la rapina che gli viene contestata non ha niente a che vedere. Uscito definitivamente di prigione il 16 gennaio 2024, ha dichiarato: “Ho pagato il mio debito con la giustizia, non ho più pendenze. Ma questa volta non c’entro, non ero neanche in Italia quando è successo”. Il fatto risale a 13 anni fa, quando un uomo con il passamontagna e in testa un cappellino da baseball si presentò ad un distributore di benzina di Romano di Lombardia impugnando una pistola. Entrò nel negozio, minacciò le due sorelle titolari, si fece consegnare l’incasso e si diede alla fuga. Una delle due donne lo inseguì gli strappò il cappellino, che rimase sul piazzale. Il reperto venne sequestrato e fu inviato al Ris di ...