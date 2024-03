Rai | i retroscena dietro l’intervista alla D’Urso e l’ira di Pier Silvio Berlusconi

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 6 marzo 2024)a Domenica In non è passata inosservatanon ha di certo potuto ignorareconcessa da Barbaraa Domenica In e a Mara Venier. Una intervista in cui si è inevitabilmente parlato dell’interruzione del rapporto lavorativo della conduttrice con Mediaset. Al suo postoha poi preferito, al timone di “Pomeriggio Cinque”, Marta Merlino. Dagospia, oggi, dà così dei. “Non solo non ha visto neanche uno straccio di contratto per un nuovo programma ma la proscrizione era tale che le venne negata perfino una ospitata a “Domenica in”. Era successo che a viale Mazzini nessuno si sentiva in vena di fare uno sgarbo a...