Ragazzina picchiata e poi ripresa in un video. Denunciate due quindicenni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Pontedera, 6 marzo 2024 – Aspettarono una loro coetanea fuori dalla scuola per poi picchiarla selvaggiamente. Il tutto ripreso da unche poi diventò virale. Per questo due ragazzine di 15 anni sono ora state: davanti al tribunale dei Minori di Firenze dovranno rispondere di violenza privata, minacce e lesioni in concorso. I fatti risalgono allo scorso novembre. Le due pedinarono dopo l'uscita di scuola una coetanea per picchiarla mentre aspettava il pullman. Il personale del locale commissariato le ha individuate grazie al filmato, che circolò sulle chat. La 15enne colpita anche mentre era finita a terra e tentava di parare i colpi venne successivamente portata in ospedale a causa dei dolori ed ebbe sei giorni di prognosi. Secondo la polizia si trattò di una vera e propria spedizione punitiva delle due, scattata all'uscita di scuola ...