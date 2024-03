Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Loi dati, lo diciamo come un mantra, come se i dati fossero Dio. Crediamo che siano laassoluta, neutra, oggettiva, reale. Ma lacon la V maiuscola non esiste, secoli di filosofia dovrebbero avercelo insegnato. Eppure caschiamonella trappola di voler trovare qualcosa che sia al di sopra delle parti e che ci offra una istantanea su tutto, priva di soggettività. E invece laè il risultato di uno sguardo. A seconda di chi guarda e di dove guarda, si avranno risposte diverse. Nel mondo di oggi, nel pianeta virtuale degli algoritmi- che però condizionano la vita reale- le nuove divinità sono appunto i dati. Ma chi ha il potere di raccoglierli e analizzarli? Chi consulta chi? Insomma chi sta alla regia di questa raccolta spasmodica di esperienze da catalogare? Queste sono ...